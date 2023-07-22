MASTERCHEF ALL STAR ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU! 22 Temmuz MasterChef All Star eleme adayları kim oldu?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan devam ediyor. Yarışmacılar cumartesi akşamı düelloya çıktı. Kaybeden takımda haftanın son eleme adayı belli oldu. Peki, 22 Temmuz MasterChef All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

MasterChef ile lezzet yarışı hızla sürüyor! Mavi ve kırmızı takımlar tezgah başında ellerinden geleni yaparak şeflerden tam puan almak için gayret etti. İki takım da muhteşem bir düelloya çıktı. İşte, MasterChef All Star haftanın eleme adayları...

Yarışmacılar konuk olan Mehmet Akdağ şefin imza tabağı Bal Kabağı Dolmasını yapabilmek için mücadele etti. Mehmet Akdağ şefin imza tabağını en iyi yapan 7 isim MasterChef'in 3. haftasına kalmaya hak kazandı. Geride kalan 7 isim ise ikinci etapta Zencefil ve Kuru Dut'dan oluşan yaratıcı bir tabak hazırladı.

İlk etabı başarıyla geçen Tahsin, Rıfat, Sergen, Dilara, Esra, Barış ve Berker eleme adayı olmaktan kurtuldu.

İkinci etapta ise Tanya, Eray, Suna, Tolga, Sefa ve son olarak Batuhan başarılı oldu.

MasterChef All Star'ın son bölümünde en başarısız tabağı yapan Çağatay, haftanın son eleme adayı oldu.

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef All Star'da bu haftanın eleme adayları arasında Kırmızı takımdan Büşra, ve Gamze, Mavi takımdan Ayaz ve Mert, Eda ve Burcu olmuştu.