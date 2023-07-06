Ya Çok Seversen 1. bölüm izle | Kanal D Ya Çok Seversen ilk bölüm full izle | Ya Çok Seversen izle

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Ya Çok Seversen,3. bölümüyle 6 Temmuz Perşembe günü seyircilerin karşısına çıkacak. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Özgün Akaçca ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor. Dizinin fragmanı büyük ilgi toplarken, Ya Çok Seversen ilk bölüm izle, Ya Çok Seversen 1. bölüm hd izle, Ya Çok Seversen özet izle gibi aramalar yapılıyor. İşte Ya Çok Seversen 1. bölümü konusu....

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Ya Çok Seversen dizisinde heyecan dorukta. Ya Çok Seversen 6 Temmuz Perşembe günü yeni ve 1. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Ya Çok Seversen'nın bu haftaki ilk bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Ya Çok Seversen son bölüm bilgileri; Ya Çok Seversen 1. yeni bölümü...

👉YA ÇOK SEVERSEN 1. BÖLÜM İZLE

YA ÇOK SEVERSEN 1. BÖLÜM KONUSU

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar.

Ateş, vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan menedilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir.

Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner. Ateş ve Leyla'nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.

👉YA ÇOK SEVERSEN 1. BÖLÜM İZLE