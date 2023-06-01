Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı 1 Haziran? Survivor kim elendi?

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Birleşme partisinin ardından Survivor'da bu kez iletişim oyunu heyecanı yaşanacak. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı oyunda yarışmacılar kıyasıya mücadele verecek. İşte 1 Haziran 2023 Perşembe günü Survivor'da yaşananlar...

SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, tüm heyecanıyla devam ediyor. 1 Haziran Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 1 Haziran Perşembe günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

1 HAZİRAN SURVIVOR KİM ELENDİ?

1 Haziran Perşembe günü yayınlanacak bölümde iletişim oyununu kazanan takım henüz bilinmiyor. İletişim oyunu oynanıp kazananlar ve elenen kişi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.