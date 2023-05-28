Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - 28 Mayıs Survivor

Survivor'da heyecan devam ederken takımların saf dışı kalıp bireyselliğin öne çıktığı dönem başladı. 28 Mayıs Pazar günü yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 28 Mayıs 2023 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2023- 11:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023- 11:00