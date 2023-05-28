Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? - 28 Mayıs Survivor
Survivor'da heyecan devam ederken takımların saf dışı kalıp bireyselliğin öne çıktığı dönem başladı. 28 Mayıs Pazar günü yayınlanan Survivor'da dokunulmazlık oyunu ve ada konseyinin yorumları, fragmanı izleyenleri heyecanlandırırken dokunulmazlık oyununun kazananı da en fazla merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, 28 Mayıs 2023 Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2023- 11:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023- 11:00
Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 28 Mayıs Pazar günü yayınlanan fragmanda bireysel döneme geçildiği vurgulanırken bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 28 Mayıs Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...
SURVIVOR 2. BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Survivor'da bu akşam oynanacak olan haftanın 2. dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı. Yeni bölüm yayınlandığında haberimiz güncellenecektir.