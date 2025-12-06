Haberler Fenerbahçe Haberleri Domenico Tedesco kararını verdi! Artık ilk 11'de o isim olacak

Sezon başında Al-Nassr'dan kiralık olarak kadroya katılan Jhon Duran, sezona istediği gibi başlayamamış ve ardından Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Benfica maçında sakatlık yaşamıştı. 55 gün sahalardan uzak kalan Kolombiyalı oyuncu, bu süreçte 10 karşılaşmada forma giyemedi.

Ligdeki Beşiktaş derbisiyle birlikte formasına kavuşan 21 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda şans bulurken, attığı golle de Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de 3 puanı getirdi. Duran'ı yavaş yavaş kadroya monte eden Tedesco, Galatasaray derbisinde de oyuncusunu yedek soyundurdu ancak 63'te En Nesyri'nin yerine oyuna aldı.