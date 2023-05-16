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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 24. bölümüyle 16 Mayıs Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 24. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 24. BÖLÜM KONUSU NE?

Baba evinden ayrılıp kendi ayaklarının üstünde durmaya başlayan Birsen hayatının en mutlu günlerini yaşıyordur. Ama Yılmaz onu mutsuz ve pişman etmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Dündar'a çalışmaya başlayan Caner, Halil hakkında gerçekleri öğrenmek için Yılmaz'a gider, özellikle de Salkım Göreli'nin kim olduğunu öğrenmek istiyordur. Yılmaz bilmiyordur tabii Salkım'ın kim olduğunu, ama biliyormuş gibi davranır Caner'e. Birsen'i işten kovarsan bildiklerimi anlatırım der. Dündar, Ali Fuat'ın kızının Zeynep olduğundan emindir nerdeyse. Halil içine çekildiği tuzağın farkındadır, Dündar'a gittiğinde onu bekleyen silahlı adamlar olduğunu görür. Halil bu meseleyi çözemezse Zeynep'in hayatı tehlikeye girecektir. Canı pahasına koruyacaktır Zeynep'i. Yılmaz'ın akıl sağlığı günden güne bozulmaya başlar. Yalnız kalmıştır ve ihanete uğradığını düşünmektedir. Kader, planı için en uygun zaman olduğunu düşünerek harekete geçer. Zeynep ve Halil ise Kader'in ne yapmaya çalıştığını anlamak için ortak hareket ediyordur. Bu sırada Zeynep Halil'den şüphelenmeye başlamıştır, onun bu "parayı tercih ettim" oyununun arkasında başka bir iş olduğundan emindir. O hala tanıdığı bildiği Halil'dir. Halil her ne kadar yok öyle bir şey dese de Zeynep inanmaz artık.

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Yürek Çıkmazı dizisi 24. bölüm izlemek için tıklayın

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?