Disiplin Kurulu, yaklaşık 15 bin Trabzonspor taraftarının kartlarını bloke etmiş. Hepsini anladım da… (Bu arada başka takımların statlarında 20-25 bin taraftar toplu halde hakeme küfür ederken, bu Disiplin Kurulu acaba nerede?

Disiplin Kurulu'nun gücü sadece Trabzonspor'a mı yetiyor! Bu nasıl bir futbol adaleti!) Geriye kalan koltuklar neden bu kadar boş! Bu takım zirve yarışının içinde ve tribünlerinde bir avuç taraftarı var!

Trabzonspor, dar ve mütevazı kadrosu ile adeta suda ateş yakıyor.

Başarı ise başarı! Futbol ise futbol!

Hoca ise hoca! Her şey tamam.

Ama zincirin en önemli halkası olan taraftar tribünlerde yok!



