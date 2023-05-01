Survivor heyecanı devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, haftanın üçüncü dokunulmazlığı öncesinde enfes ödül için karşılaştı. Ödül oyunu kazananının netleşmesi ardından zorlu dokunulmazlık parkurunda olağanüstü performanslar sergilendi. İşte, Survivor eleme adayları...
SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor heyecanında kırmızı ve mavi takım arasında ödül oyunu gerçekleşti. Ödül ise müthiş bir sofraydı. Kazanan ise kırmızı takım oldu
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI
Mavi ve kırmızı takımın üçüncü dokunulmazlık karşılaşmasında kıran kırana geçti. Yarışın kazananı mavi takım oldu ve üçüncü eleme adayı da kırmızı takımdan çıkarıldı.
ELEME ADAYLARI
Survivor'da haftanın ilk üç eleme adayı kırmızı takımdan Barış, Ertuğ ve Aziz oldu.