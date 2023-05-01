SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor eleme adayları belli oldu!

Survivor 2023 yarışmasında ödül mücadelesi ve ardından haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için kıran kırana yarıştı. İki dokunulmazlık oyununu da mavi takım kazanmıştı. Peki, Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor heyecanı devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, haftanın üçüncü dokunulmazlığı öncesinde enfes ödül için karşılaştı. Ödül oyunu kazananının netleşmesi ardından zorlu dokunulmazlık parkurunda olağanüstü performanslar sergilendi. İşte, Survivor eleme adayları...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor heyecanında kırmızı ve mavi takım arasında ödül oyunu gerçekleşti. Ödül ise müthiş bir sofraydı. Kazanan ise kırmızı takım oldu

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

Mavi ve kırmızı takımın üçüncü dokunulmazlık karşılaşmasında kıran kırana geçti. Yarışın kazananı mavi takım oldu ve üçüncü eleme adayı da kırmızı takımdan çıkarıldı.

ELEME ADAYLARI

Survivor'da haftanın ilk üç eleme adayı kırmızı takımdan Barış, Ertuğ ve Aziz oldu.