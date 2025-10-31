Bordo mavili kulüpte yapılan açıklama, "Takımımız, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün 11.00'de Teknik Direktörümüz Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı." ifadeleri kullanıldı.
Trabzonspor Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk olacak Trabzonspor, bugün gerçekleştirdiği son antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 31.10.2025 - 13:06