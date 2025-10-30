Veliaht 9. bölüm fragmanı izle | Show TV Vealiaht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Veliaht 9. bölüm fragmanı, seyirciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Diziseverleri ekran başına kilitleyen ve yer altı dünyasının acımasızlığını aşkla, ihanetle, dramla ele alan Veliaht dizisinin 9. bölüm fragmanı, 8. bölümün yayımlanmasının ardından izleyiciyle buluşuyor. İşte Veliaht 9. bölüm fragman izleme linki...
VELİAHT GEÇEN HAFTA NE OLDU?
Timur, Yahya'nın sayıklamalarına tanık olduktan sonra geçmişe dair daha derin sorgulamalara girer. Otobüsün kaçırılması olayıyla ilgili Yahya ve Timur karşılıklı hamlelerini yaparlar. Arnavut Saim, yıllar sonra sevdiği kadının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar'ın karşısına çıkar, gözlerinin içine bakar. Vezir sakladığı sırların açığa çıkma ihtimaliyle yüzleşir. Yahya, planlarını ilerletebilmek için Büşra ile yakınlaşmaya başlarken Derya bu anlara şahit olur. Timur ve Reyhan'ın birbirlerine karşı koyamamaları ise sonunda başlarını belaya sokacaktır.
VELİAHT OYUNCU KADROSU
Akın Akınözü
Serra Arıtürk
Ercan Kesal
Erkan Kolçak Köstendil
Hazal Türesan
Derya Karadaş
Tansu Biçer
Bora Akkaş
Erdem Şenocak