Veliaht 9. bölüm fragmanı izle | Show TV Vealiaht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'nin yeni dizisi Veliaht, başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizide Esenler Otogarı'nda yaşanan taht kavgaları anlatılırken dizinin yeni bölüm fragmanı da seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Show TV Vealiaht yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? işte Veliaht 9. bölüm fragmanı izleme linki...

VELİAHT GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Timur, Yahya'nın sayıklamalarına tanık olduktan sonra geçmişe dair daha derin sorgulamalara girer. Otobüsün kaçırılması olayıyla ilgili Yahya ve Timur karşılıklı hamlelerini yaparlar. Arnavut Saim, yıllar sonra sevdiği kadının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar'ın karşısına çıkar, gözlerinin içine bakar. Vezir sakladığı sırların açığa çıkma ihtimaliyle yüzleşir. Yahya, planlarını ilerletebilmek için Büşra ile yakınlaşmaya başlarken Derya bu anlara şahit olur. Timur ve Reyhan'ın birbirlerine karşı koyamamaları ise sonunda başlarını belaya sokacaktır.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Serra Arıtürk

Ercan Kesal

Erkan Kolçak Köstendil

Hazal Türesan

Derya Karadaş

Tansu Biçer

Bora Akkaş

Erdem Şenocak