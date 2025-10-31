Al Taawoun - Al Qadsiah maçı CANLI izle! Suudi Arabistan Pro Lig Al Taawoun - Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta?

Suudi Arabistan Pro Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! Bu haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Al Taawon - Al-Qadsiah maçı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki Al Taawon - Al-Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Suudi Arabistan Pro Lig'de nefesler tutuldu! Al Taawoun ile Al-Qadsiah karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Al Taawoun - Al-Qadsiah maçı canlı izleme linki" ve "maç saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadelede her iki ekip de galibiyet için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. 90 dakika boyunca futbol keyfini yaşamak isteyenler için maçın canlı izleme detayları, kadro bilgileri ve istatistikleri haberimizde!

AL TAAWOUN - AL QADSIAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Taawoun - Al-Qadsiah maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 16:30'da oynanacak.