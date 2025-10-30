Veliaht yeni ve son bölüm izle | Show TV Veliaht 8. bölüm konusu

Veliaht, Show TV'de diziseverlerle buluşmaya devam ediyor. 8. bölümü merakla beklenen dizinin yeni bölüm konusu ve fotoğrafları yayımlandı. Esenler Otogarı'ndaki liderlik çatışmalarını ele alan dizinin yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve canlı izleme linki haberimizde...

Ekranların sevilen yeni sezon dizisi Veliaht, 8. bölümüyle seyircilerle buluşuyor. 30 Ekim Perşembe günü yayımlanacak yeni bölümde Esenler Otogarı'nın varisini neler bekliyor? Yahya ile Büşra'nın yakınlaşması neler getirecek? Timur ile Reyhan'ın ilişkisi kimleri kızdıracak? Yeni bölüme dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.

VELİAHT 8. YENİ BÖLÜM KONUSU

Timur, Yahya'nın sayıklamalarına tanık olduktan sonra geçmişe dair daha derin sorgulamalara girer. Otobüsün kaçırılması olayıyla ilgili Yahya ve Timur karşılıklı hamlelerini yaparlar. Arnavut Saim, yıllar sonra sevdiği kadının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar'ın karşısına çıkar, gözlerinin içine bakar. Vezir sakladığı sırların açığa çıkma ihtimaliyle yüzleşir. Yahya, planlarını ilerletebilmek için Büşra ile yakınlaşmaya başlarken Derya bu anlara şahit olur. Timur ve Reyhan'ın birbirlerine karşı koyamamaları ise sonunda başlarını belaya sokacaktır.

Veliaht 8. bölüm izle Veliaht tüm bölümler için tıklayın

VELİAHT OYUNCU KADROSU

Akın Akınözü

Serra Arıtürk

Ercan Kesal

Erkan Kolçak Köstendil

Hazal Türesan

Derya Karadaş

Tansu Biçer

Bora Akkaş

Erdem Şenocak