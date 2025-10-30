Veliaht yeni ve son bölüm izle | Show TV Veliaht 8. bölüm konusu

Ekranların sevilen yeni sezon dizisi Veliaht, 8. bölümüyle seyircilerle buluşuyor. 30 Ekim Perşembe günü yayımlanacak yeni bölümde Esenler Otogarı'nın varisini neler bekliyor? Yahya ile Büşra'nın yakınlaşması neler getirecek? Timur ile Reyhan'ın ilişkisi kimleri kızdıracak? Yeni bölüme dair tüm merak edilenleri sizler için derledik.
VELİAHT 8. YENİ BÖLÜM KONUSU
Timur, Yahya'nın sayıklamalarına tanık olduktan sonra geçmişe dair daha derin sorgulamalara girer. Otobüsün kaçırılması olayıyla ilgili Yahya ve Timur karşılıklı hamlelerini yaparlar. Arnavut Saim, yıllar sonra sevdiği kadının ölümünden sorumlu tuttuğu Zülfikar'ın karşısına çıkar, gözlerinin içine bakar. Vezir sakladığı sırların açığa çıkma ihtimaliyle yüzleşir. Yahya, planlarını ilerletebilmek için Büşra ile yakınlaşmaya başlarken Derya bu anlara şahit olur. Timur ve Reyhan'ın birbirlerine karşı koyamamaları ise sonunda başlarını belaya sokacaktır.
VELİAHT OYUNCU KADROSU
Akın Akınözü
Serra Arıtürk
Ercan Kesal
Erkan Kolçak Köstendil
Hazal Türesan
Derya Karadaş
Tansu Biçer
Bora Akkaş
Erdem Şenocak