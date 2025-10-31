Brighton - Leeds United maçı CANLI izle! Brighton - Leeds United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Brighton vs Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve nasıl canlı izlenir? Premier Lig’de Brighton & Hove Albion ile Leeds United, Cumartesi öğleden sonra Amex Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadelede her iki takım da puan tablosunun üst sıralarına yükselmeyi hedefliyor. İki ekip, Mart 2023’te Elland Road’da oynanan ve 2-2 berabere biten maçtan bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor. Peki, Brighton - Leeds United maçı ne zaman, saat oynanacak?