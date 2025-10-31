Kulübün açıklamasında, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş Seçil Aygül ile yollarını ayırdı
Son dakika Beşitkaş haberleri: Beşiktaş, kulüpte genel müdür olarak görev yapan Seçil Aygül ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
Yayın Tarihi: 31.10.2025 - 20:51