Gelinim Mutfakta 31 Ekim bugün bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı!

Kanal D’nin popüler yarışması Gelinim Mutfakta, 31 Ekim 2025 bölümünde izleyicisiyle buluştu. Yarışmacılar bugün de bilezik kazanmak ve haftanın birincisi olmak için kıyasıya mücadele etti. Bugün Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Yarışmacıların aldığı puanlar ve bileziklerin sahibi haberimizde detaylı olarak paylaşıldı. İzleyiciler, hem puan durumunu hem de günün kazananını merakla takip ediyor.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 12:45

Peki, 31 Ekim bugün kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da günün ve haftanın birincisi kim oldu? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı.

Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası günün kazananı belli oldu. Yeni haftanın ilk gününde yarışmacılar arasındaki dengeler değişirken, çeyrek altını kazanan isim büyük sevinç yaşadı.

GELİNİM MUTFAKTA 30 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 30 Ekim Perşembe günü yayımlanan bölümünde çeyrek altını kazanan gelin Berna oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 29 EKİM PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 29 Ekim Çarşamba günü oynanan bölümünde, kayınvalidelerden en yüksek puanı toplayarak çeyrek altını kazanan gelin Berna oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 28 EKİM 2025 SALI

Hanife: 16 PUAN

Tuğba: 15 PUAN

Nilüfer: 13 PUAN

Berna: 12 PUAN

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 27 EKİM

Tuğba: 17 PUAN

Miyase: 14 PUAN

Hanife: 9 PUAN

Nilüfer: 4 PUAN

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.