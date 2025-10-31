Fatih Tekke bir ilk peşinde! İşte Trabzonspor'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak. Bordo mavililerde derbilerde henüz galibiyeti bulunmayan Fatih Tekke bir ilk için saha çıkacak. Tekke, dev maçtaki ilk 11'i netleştirdi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Ligde 28 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında puan farkını kapamak istiyor.
Üst üste 5. galibiyet peşinde
Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nin haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, zorlu Galatasaray deplasmanı öncesi kadrosunu büyük oranda netleştirdi. İşte bordo mavililerin derbi 11'i.