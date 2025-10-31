Video Trabzonspor Videoları Trabzonspor kafilesi derbi için İstanbul'a geldi!

Trabzonspor kafilesi derbi için İstanbul'a geldi!

Trendyol Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan Trabzonspor, Cumartesi günü derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu kritik karşılaşma öncesi İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler...

31 Ekim 2025 | 18:40
