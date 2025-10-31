Trabzonspor kafilesi derbi için İstanbul'a geldi!
Trendyol Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan Trabzonspor, Cumartesi günü derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu kritik karşılaşma öncesi İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler...
