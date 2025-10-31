Al Hilal - Al Shabab canlı yayın bilgisi | Al Hilal Riyadh - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla sürüyor. Klasmanda 3. sırada bulunan Al Hilal, Al Shabab'ı ağırlayacak. Ev sahibi takımın hedefi 2. sıraya yükselmekken 13. sıradaki konuk ekip ise orta sıralara çıkarak küme hattından uzaklaşmayı planlıyor. Peki Al Hilal Riyadh - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Hilal - Al Shabab maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Al Hilal, Pro Lig'in 7. haftasında Al Shabab'ı konuk edecek. 6 puan ve -3 averajla 13. sırada yer alan konuk ekip, 3. sıradaki 14 puanlı Al Hilal karşısında sürpriz arayacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Al Hilal - Al Shabab maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Hilal - Al Shabab MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Hilal - Al Shabab maçı 31 Ekim Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.50'de başlayacak.

Al Hilal - Al Shabab MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hilal - Al Shabab maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Al Hilal - Al Shabab MAÇI MUTHEMEL 11'LER

Al Hilal: Bono; Hernandez, Tambakti, Koulibaly, Al-Yami; Al-Dawsari, Neves, Milinkovic-Savic; Nunez, Leonardo, Malcom

Al Shabab: Grohe; Yaslam, Hoedt, Al Shwirekh, Al-Rajeh; Adly, Sierro, Hernandez, Matuq; Carrasco, Brownhill

AL HİLAL - AL SHABAB MAÇI CANLI İZLE