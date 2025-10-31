Al Akhdoud - Al Najma maçı hangi kanalda? | Al Akhdoud - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta? Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan'ın en üst ligi olan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Al Akhdoud ile Al Najma kozlarını paylaşacak. Ligde yalnızca 1 beraberlik alan ev sahibi ekip, 2 galibiyetle 17. sıraya yerleşirken puanı bulunmayan Al Najma ise son sırada yer alıyor. Küme hattını tamamen değiştirebilecek bir 3 puana ihtiyaca olan iki takım da galibiyet savaşı verecek. Peki Al Akhdoud - Al Najma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?