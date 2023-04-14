Ateş Kuşları 12. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı atv ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, son bölümüyle 14 Nisan Cuma günü ekrana geldi. Oyuncu kadrosuyla olduğu kadar dramatik konusuyla da tüm dikkatleri üzerinde toplayan Ateş Kuşları hakkında arama motorlarında Ateş Kuşları 12. bölüm full izle - Ateş Kuşları son bölüm izle - atv Ateş Kuşları izle full HD sorgulamaları yapıyor. İşte Ateş Kuşları 12. bölüm detayları...

Duygu yüklü ve farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarından izleyiciyle buluştu. Ateş Kuşları dizisi, 12. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 14 Nisan Cuma günü yayınlanan 12. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 12. bölüm bilgileri....

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ATEŞ KUŞLARI 12. BÖLÜM KONUSU

Ateş Kuşları için yıllardır kaçtıkları en büyük korkularıyla yüzleşme zamanı gelip çatar. Gülayşe şimdi halası Hacer Eyüboğlu'nun karşısındadır. Hacer, yıllardır görmediği yeğeni Lara'nın gözlerinin içine bakmaktadır. Mercan ve Zıpkın'ın köşke girmek için çevirdiği tüm dolapları öğrenen Hacer, Gülayşe'yi babasına götürecek mi?

Ateş Kuşları gerçekten Gülayşe'yi kaybetmekle karşı karşıyadır! Barbaros tüm bunlar yaşanırken Gülayşe'yi nasıl koruyacak?

Geçmişte ise Köksüzler, Sabit'i bırakmazlar. Onu bir şekilde kurtarmayı başarırlar ancak bu kez Gülayşe asıl tehlikeyle karşı karşıyadır.

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ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Nizam Namidar (Nizam), Serkan Ercan (Menderes), Ahmet Saraçoğlu (Çatal), Boncuk Yılmaz (Nazmiye), Gonca Cilasun (Hacer), Erdem Şanlı (Zıpkın), Emir Çubukçu (Sabit), Sedef Akalın (Şirin), Lilya İrem Salman (Hüma), Hilal Uysun (Nermin), Umut İnan (Çocuk Ali), Almira Albay (Çocuk Mercan), Fuat Fatih Odabaşı (Çocuk Sabit), Berke Obuz (Çocuk Zıpkın), Umut Ege Baştemur (Çocuk Kara), Ozan Ağaç (Zümrüt), Kaan Sevi (Cemal), Çınar Yükçeker (Yakup), Yeşim Dalgıçer (Gazeteci), Gökay Müftüoğlu (Kameraman), Onat Bulut (Halis), Görkem Doğan (Pamir), Serkan Acay (Necdet), Orkan Sancarbarlas (Yaman), Metin Yıldırım (Nizam Şoför), Erkan Baylav (Polis), Burakcan Aras (Furkan)

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