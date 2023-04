Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 9 Nisan Pazar günü yeni ve 60. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 60. yeni bölümü...

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 60. BÖLÜM İZLE

YARGI 60. BÖLÜM KONUSU

Ilgaz'a atılan sistematik iftira büyük bir hızla tutuklanmasına yol açmıştır. Şimdiye kadar doğruları ve dürüstlüğünden hiçbir şart altında ödün vermeyen Ilgaz, üzerine atılı bu suçları bir an önce aydınlatmak zorundadır.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 60. BÖLÜM İZLE

Ömer'in gerçek hikayesinin peşine düşen Yekta peş peşe yakaladığı yalanlar sonucu kendisinin de tehlikede olduğunu anlar. Ilgaz'ın yokluğunda Ceylin ve Eren ile iş birliği yapmaktan başka çaresi kalmadığını düşünür. Ömer ise, işlediği suçların ve attığı iftiraların arkasından kendi ismini ustalıkla silmeye devam etmektedir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 60. BÖLÜM İZLE

Turgut Ali ve Özcan savcıların önderliğinde yürütülen dosyada bir savcının yaptığı usulsüzlük söz konusu olduğu ve olay basına da yansıdığı için bir an önce iddianame hazırlanmak zorundadır. Bu hız başta Ilgaz ve Ceylin olmak üzere herkeste çok büyük bir şüphe uyandırır.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 60. BÖLÜM İZLE

Diğer taraftan Ceylin için baroya yapılan şikayet de ortalığı karıştıracaktır. Ceylin, Ilgaz'ın yokluğunda onun davasını yürütmek, delillerin hepsinin peşinden gitmek ve onu bir an önce aklamak zorundadır. Düşmanı tek başına ensesinde daha güçlü hisseden Ceylin için sevdiği adama bir an önce kavuşmak artık her şeyden daha önemlidir.

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 60. BÖLÜM İZLE

👉YARGI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉YARGI 60. BÖLÜM İZLE