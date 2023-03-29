SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 29 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu kazanan takım belli oldu!

Ekranların sevilen yarışması Survivor, ekranlarda dikkatle takip edilmeye devam ediyor. Birleşme partisinin gerçekleştiği Survivor'da bu kez ödül oyunu heyecanı yaşandı. Ara sıra gerginliklerin yaşandığı ödül oyununda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. İşte 29 Mart 2023 Çarşamba günü Survivor'da yaşananlar...

29 Mart 2023 Çarşamba günü yayınlanan Survivor 2023 son bölümde yeniden şekillenen kırmızı ve mavi takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi Birleşme partisinin gerçekleştiği Survivor'da ödül oyunu heyacanı da yaşandı. Detayları öğrenmek isteyenler Survivor ödül oyununu kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununda kazananan MAVİ TAKIM kazanan taraf oldu.

SURVIVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor ödül oyunununda kazanan takım dünyaca ünlü yıldızların yaşadığı yerde bir gün konaklama ve yemek yeme şansı yakaladı. Öte yandan kazanan ve kaybeden aynı zamanda iyi ve kötü kampa sahip oldu.