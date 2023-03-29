29 Mart 2023 Çarşamba günü yayınlanan Survivor 2023 son bölümde yeniden şekillenen kırmızı ve mavi takımlar ödül oyununda karşı karşıya geldi Birleşme partisinin gerçekleştiği Survivor'da ödül oyunu heyacanı da yaşandı. Detayları öğrenmek isteyenler Survivor ödül oyununu kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor ödül oyununda kazananan MAVİ TAKIM kazanan taraf oldu.
SURVIVOR ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor ödül oyunununda kazanan takım dünyaca ünlü yıldızların yaşadığı yerde bir gün konaklama ve yemek yeme şansı yakaladı. Öte yandan kazanan ve kaybeden aynı zamanda iyi ve kötü kampa sahip oldu.