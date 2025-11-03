Eski Beşiktaşlı'dan Jhon Duran'ın paylaşımına olay yorum!
Fenerbahçe'de, 3-2 kazanılan Beşiktaş maçında galibiyet golüne imza atan Jhon Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, siyah beyazlıların eski futbolcularından o isim flaş bir yorum yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'dan geldi. Siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü 26. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Orkun Kökçü'nün kırmızı kart görmesi sonrası karara tepki olarak sahaya girip su şişesine tekme atması sebebiyle kırmızı kart gördü ve maçın devamını tribünden takip etti.
Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe, 25 puana ve 2. sıraya yükseldi. Sarı-lacivertli ekip lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.
Öte yandan derbi sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçen sezon devre arasında Beşiktaş'a transfer olan ve bu sezon yaz transfer döneminde siyah-beyazlılardan ayrılarak Cruzeiro'ya katılan Keny Arroyo, sosyal medya hesabından flaş bir yorumda bulundu.
Arroyo, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı galip gelmesini sağlayan golü kaydeden Jhon Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma 'Vamos makina!!!' (Haydi makina!!!) yorumunu yaptı.