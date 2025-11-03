Haberler Beşiktaş Haberleri Eski Beşiktaşlı'dan Jhon Duran'ın paylaşımına olay yorum!

Fenerbahçe'de, 3-2 kazanılan Beşiktaş maçında galibiyet golüne imza atan Jhon Duran'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, siyah beyazlıların eski futbolcularından o isim flaş bir yorum yaptı.









Trendyol Süper Lig'in 11. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda 2-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada İsmail Yüksek, 45+3. dakikada Marco Asensio ve 83. dakikada Jhon Duran kaydetti. Beşiktaş'ın golleri ise 5. dakikada El Bilal Toure ve 22. dakikada Emirhan Topçu'dan geldi. Siyah-beyazlı ekipte Orkun Kökçü 26. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.