Galatasaray'dan sol stoper hamlesi! Osimhen'in vatandaşı gelecek
Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların yazın da gündeme gelen Victor Osimhen'in vatandaşını kış transfer döneminde bitirmeyi hedeflediği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü. Ancak Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanında kazanmasıyla birlikte puan farkı 4'e indi.
Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde yapılan iyi başlangıçların ardından sarı-kırmızılılar ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Okan Buruk yönetiminde son 3 sezondaki başarılarını sürdürmek isteyen Cimbom, savunma hattını güçlendirmek ve rotasyonu genişletebilmek için harekete geçti.
Bu doğrultuda da Galatasaray'ın bir savunma hattına bir sol stoper eklemesi yapması bekleniyor. Okan hocanın çok yönlü ve atletik olarak da güçlü oyuncuları tercih etmesi sebebiyle aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu.
Nijerya basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların Fulham forması giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu CalvinBassey'i gündemine aldığı iddia edildi.
İŞTE O HABER
Haberde Galatasaray'ın yaz transfer döneminde de gündemine gelen Bassey için ocak ayında tekrar harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi. Ayrıca Fulham'ın 25 yaşındaki stoper için 40 milyon Euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu ancak sarı-kırmızılıların bu fiyatı aşağıya çekebileceği aktarıldı.
Leicester City altyapısında yetiştikten sonra Rangers'taçıkış yapan CalvinBassey, 23 milyon Euro bedelle 2022 yazında Ajax'a transfer olmuştu. Hollanda ekibinde geçen tek sezonda beklenen patlamayı yapamasa da 22 milyon 500 bin Euro karşılığında Fulham'ın yolunu tuttu.
Hızlı ve atletik yapısıile ön plana çıkan sol ayaklı stoper, ayrıca sol bek mevkisinde de görev yapabiliyor. Profesyone kulüp kariyerinde 156 maçta stoper olarak görev yaparken, 98 de sol bekte oynadı.
Fulham gösterdiği performansla yeniden çıkışa geçen Bassey, geçtiğimiz sezon Londra ekibinde yılın oyuncusu ödülünü kazanarak, bu başarıyı yakalayan ilk Afrikalı olarak tarihe geçmişti.
2025/2026 sezonunda da Fulham formasını 12 kez giyen CalvinBassey, 9 maçta da stoper ve 3 maçta da sol bek olarak görev yaptı.
Tıpkı yaz transfer döneminde kadroya katılan WilfriedSingo gibi hem bek hem de stoper oynayabilen atletik bir savunma oyuncusu olması sebebiyle de Okan Buruk'un istediği profilde bir oyuncu olarak ön plana çıkıyor.
Nijerya Milli Takımı'nın da düzenli olarak forması giyen Bassey, 35 kez milli maça çıktı.
Fulham ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden CalvinBassey'in, Transfermarkt verilerine göre 28 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.