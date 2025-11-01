Udinese'den Zaniolo açıklaması! Performansı...

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A takımlarından Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında teknik direktörü Kosta Runjaic'ten flaş açıklamalar geldi. Runjaic, İtalyan yıldızla ilgili övgü dolu sözler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın sezon başında Udinese'ye satın alma opsiyonuyla beraber kiraladığı Nicolo Zaniolo hakkında son olarak İtalyan ekibinin teknik direktörü Kosta Runjaic konuştu.
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Udinese'nin sahasında Atalanta'yı ağırlayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Runjaic'in, Zaniolo hakkında söyledikleri ise şu şekilde:
"Zaniolo ile Torino'da devre arasında konuştuk ve bana hâlâ bacaklarında 10-15 dakikalık gücü olduğunu söyledi. Henüz kendini %100 hazır hissetmiyor, ama bu normal; en son düzenli oynadığı sezon 2021/22. Zaman ihtiyacı olması normal, şimdiye kadarki çalışmasından memnunum. Altı kez ilk 11'de başladı ve üç gol attı; bu onun için iyi bir ortalama. Her şeyi bir araya getirmesi lazım ama zaten bizim için kilit bir oyuncu. Onun daha iyi olması ve 90 dakika oynayabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu takımın lideri haline geliyor.
Bize gereken özelliklere sahip ve takım arkadaşları için örnek oluyor. Ne zaman 90 dakika oynayabileceğini bilmiyorum, ama önemli olan iyi oynaması, sakatlanmaması ve onun yerine oynayanın da seviyesini koruması. Zaniolo'yu gelişim halinde görüyorum; büyük bir mentaliteye sahip. Lecce maçında takım için çok iş yaptı, belki de kariyerinde ilk kez bunu yapıyor. Bizim için merkezi bir oyuncu olduğunu anladı, katkı vermesi gerektiğini biliyor ve ondan memnunum. Beklediğimizden daha ileride ve hâlâ daha da iyileşebilir."
Nicolo Zaniolo, yeni sezonda 8 maça çıkarken 476 dakika sahada kalıp 3 gollük performans gösterdi.