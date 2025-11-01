Udinese'den Zaniolo açıklaması! Performansı...

"Zaniolo ile Torino'da devre arasında konuştuk ve bana hâlâ bacaklarında 10-15 dakikalık gücü olduğunu söyledi. Henüz kendini %100 hazır hissetmiyor, ama bu normal; en son düzenli oynadığı sezon 2021/22. Zaman ihtiyacı olması normal, şimdiye kadarki çalışmasından memnunum. Altı kez ilk 11'de başladı ve üç gol attı; bu onun için iyi bir ortalama. Her şeyi bir araya getirmesi lazım ama zaten bizim için kilit bir oyuncu. Onun daha iyi olması ve 90 dakika oynayabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve bu takımın lideri haline geliyor.