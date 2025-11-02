TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat, nefes kesen yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Her hafta gerilimi ve heyecanı doruğa çıkaran yapımda, 156. bölüm için geri sayım başladı. Dizinin müdavimleri, şimdiden “Teşkilat 156. bölümde neler olacak?” ve “Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorularına yanıt arıyor. Devletin içinde bulunduğu gizli operasyonlar ve kritik kararların işlendiği hikayede, ekip bir kez daha zorlu bir görevin peşine düşecek. Sürpriz gelişmeler ve aksiyonun kesintisiz devam edeceği sahneler, izleyenleri yerlerine adeta çivileyecek. İşte, Teşkilat yeni bölüm fragmanı hakkında detaylar...

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düşman, Teşkilat'ı oyalamak için otelin dışında bir silahlı saldırı düzenleyip sığınakta bulunan oyuncaklardaki bombayı tetiklemeyi hedefler. Onların planını anlayan Altay ise patlamaya engel olmak için hızlıca harekete geçer.

Dizdar'ın Korkutları kurşun yağmuruna tuttuğu esnada Bahar da geçmişini hatırlayıp fenalaşır. Korkut bir yandan Dizdar'ı etkisiz hale getirmeli diğer yandan da Bahar'a yardım etmelidir.

Rutkay ve Şirket peş peşe hain planlar kurarlar, bu sefer de kaçırdıkları rehinelere karşı Cevher'e şart koşarlar. Altay, ekip ile rehineleri kurtarma operasyonunu başlatırken Cevher'e büyük bir söz verir, ne olursa olsun bu sözünü tutacaktır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI

Altay: Tolga Sarıtaş

Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk

Korkut: Yunus Emre Yıldırımer

Uzay: Serdar Yeğin

Tufan: Murat Aygen

Sedat: Eren Hacısalihoğlu

Nazlı: Melisa Akman

Güniz: Özlem Maden

Selen: Gizem Güneş

Hamdi: Murat Han

Akif: Adnan Biricik