TRT 1'in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Her bölümü aksiyon dolu sahnelerle dikkat çeken yapımda, 156. bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu haline geldi. Dizinin sıkı takipçileri, "Teşkilat 156. bölümde neler olacak?", "TRT 1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı" gibi sorgularla dizinin yeni bölüm detaylarını araştırıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat 156. bölümü, yine temposu yüksek sahneleriyle izleyenleri koltuklarına kilitleyecek. İşte detaylar...
TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE
TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Düşman, Teşkilat'ı oyalamak için otelin dışında bir silahlı saldırı düzenleyip sığınakta bulunan oyuncaklardaki bombayı tetiklemeyi hedefler. Onların planını anlayan Altay ise patlamaya engel olmak için hızlıca harekete geçer.
Dizdar'ın Korkutları kurşun yağmuruna tuttuğu esnada Bahar da geçmişini hatırlayıp fenalaşır. Korkut bir yandan Dizdar'ı etkisiz hale getirmeli diğer yandan da Bahar'a yardım etmelidir.
Rutkay ve Şirket peş peşe hain planlar kurarlar, bu sefer de kaçırdıkları rehinelere karşı Cevher'e şart koşarlar. Altay, ekip ile rehineleri kurtarma operasyonunu başlatırken Cevher'e büyük bir söz verir, ne olursa olsun bu sözünü tutacaktır.
TEŞKİLAT OYUNCULARI
Altay: Tolga Sarıtaş
Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik