Esenler Erokspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir randevu var. İstanbul’da oynanacak mücadelede Esenler Erokspor, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Arca Çorum FK’yı ağırlayacak. Son iki karşılaşmasını puansız tamamlayan sarı-yeşilli ekip, kendi seyircisi önünde yeniden çıkış yakalamak ve puanını 24’e taşımak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Konuk ekip Çorum FK ise sezona damga vuran takımlardan biri olmayı sürdürüyor. 22 puanla rakibinin hemen üzerinde yer alan kırmızı-siyahlılar, yakaladığı namağlup serisini devam ettirerek üst basamaklara daha sıkı tutunmak istiyor. Peki, Esenler Erokspor-Arca Çorum FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?