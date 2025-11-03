Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray Barış Alper Yılmaz için bin pişman!

Sezon başında Suudi Arabistan ekibi Neom'dan Barış Alper için gelen 35 milyon Euro'luk teklifi geri çeviren ve 50 milyon Euro isteyen G.Saray, pazarlık masasına bile oturmamıştı. Bu süreçte antrenmanlara çıkmayan milli oyuncu ise taraftardaki kredisini bitirdi.

Barış Alper Yılmaz, kötü oynadığı maçlarda artık tribün protestosuyla karşılaşıyor. Sabah'ın haberine göre üst üste 10 maçtır gol atamayan Barış Alper, transfer sürecinden olumsuz etkilendi. Devre arasında 35 milyon Euro'luk aynı teklifin gelmesi çok düşük ihtimal olarak görülüyor.