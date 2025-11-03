İspanya La Liga’nın 11. haftasında ligde istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Real Oviedo, tehlike hattından uzaklaşmak adına sahneye çıkıyor. Mavi-beyazlı ekip, taraftarının coşkusunu arkasına alarak hem moral kazanmak hem de puanını 10’a yükseltip düşme hattından uzaklaşma yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. Öte yandan Osasuna cephesinde hedef daha farklı. Kırmızı-siyahlılar, sezonda istikrarlı bir şekilde yukarı tırmanmayı planlıyor. Bu zorlu deplasmanda alacakları galibiyetle 13 puana ulaşarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek isteyen Osasuna, hata yapmaya niyetli değil. Peki, Real Oviedo-Osasuna maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL OVIEDO-OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Real Oviedo-Osasuna maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.