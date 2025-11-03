Hakem önce penaltı verdi. Aaaa... Sonra etrafını oyuncular sardı herhalde bir yerlerden de kulağa üfleme geldi, hakem auta döndü. VAR ne yaptı hakem ne yaptı bilmiyoruz!

Ama penaltı bu karambolde badem oldu. Hakem dağıldı!

Sanki hakemler uzaktan kumanda ile maç yönetiyorlar!

56'da En-Nesyri pozisyonunda Paulista topla oynadı, penaltı olmaz.

88'de kaleci Ederson, 8 saniye kuralını bayağı ihlal etti. Hakem oralı olmadı. Futbolcuların hoşgörüsü hakem için avantajdı ancak Ali Yılmaz bu tür maçlara henüz hazır değil.