Spor yazarları Beşiktaş - Fenerbahçe maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler dev derbiden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Beşiktaş - Fenerbahçe maçını flaş sözlerle değerlendirdi.
Her maçın birden fazla hikayesi olur. Dün ise adeta "roman" yazıldı. Beşiktaş, geçmişin yükünü atmak adına tüm hırsıyla sahadaydı. Havalı-cıvalı gelen, "nasıl olsa" diye düşünen bir rakip buldu karşısında. Sonuç; önde baskıyla kaptıkları toplarla etkili gelip, iki gol buldular. Fenerbahçe ne olduğunu anlayamadan, "Kırılma" karşılaşmasının modu bir anda "kırıldı" şekline dönüştü.
Puan farkını kapatmayı bırak, açılıyordu. Burada "panik" yapması gereken Fenerbahçe iken, Orkun gördü kırmızıyı. VAR'dan geldi karar. Ardından korner ve kaleyi tutan ilk şatlarla gol. "Ne yapacağız?" diye sorma sırası Beşiktaş'a geçti. Önde oynayan takım "saçmalıklar kombosu" yapıyordu. Devre 2-2 bittiğinde, teknik direktörlerin dördüncü hikayesi başladı; hamleler ile romana yeni kahramanlar katılacaktı.
Tedesco oyunun formatıyla çok az oynamayı tercih etti. 46'daki Nene-Talisca değişikliği, ikinci santrafordan çok, topa akıl vermekle ilgili oldu. İlerleyen dakikalar, Rafa Silva'nın bireysel hamleleri karşısında sarı kartlı Alvares için alarm verdirdi. Ama öne geldi değişiklik kararı. Bir santrafor fazla beklerken, John Duran ile En Nesryi yer değiştirdi. Ve Duran, sadece kendisinin atabileceği bir golü sıfırdan yaptı.
Fenerbahçe beraberliğe razı gibi oynadığı ikinci 45'te, Beşiktaş'ın müthiş direnişine rağmen yarışta kalacak sonucu aldı. Rakip 10 kişi olsa bile, tribünlerin müthiş desteğine rağmen bu geri dönüş, vazgeçmemenin büyük hikayesi. Sipeyşıl ile geçen dertli sezondan sonra taraftarlar derbi kazanmanın keyfini, futbolcular da büyük takım olduklarını hatırladılar. Açtılar yollarını, gidiyorlar.
EMRE BOL - OLAYLAR, OLAYLAR
Türk filmi gibi bir karşılaşma izledik. Kırmızı kart, goller, geri dönüş… Beşiktaş iyi başlayıp, iki farklı öne geçip sonra da kendi kendine maçı verdi. Bir takım kendine ancak bu kadar kötülük yapabilir. Önce Orkun'un orta sahada gördüğü inanılmaz gereksiz kırmızı kart ardından yine inanılmaz kırmızı kart gören Sergen hoca sonra da Beşiktaş taraftarının boşuna gerginliği! Gördüğünüz üzere her şeyi kendi yaptı Beşiktaş takımı!
Fenerbahçe'ye çok iş düşmedi desek yeridir! Sarı- lacivertliler için olumlu olan durum 2-0 gerideyken bile son derece telaşsız ve kendi oyununu oynamaya devam etmesiydi. Maçın hiçbir anında kaybedeceğini düşünmeyen bir oyuncu grubu vardı sahada… En- Nesyri Fenerbahçe'yi 10 kişi oynatıyor. Tedesco'nun sisteminde iyice etkisiz hale geldi. Uzun süredir oynamayan John Duran'ın attığı golü izlemediyseniz mutlaka izleyin. Zira o kadar çabuk hareket ettiki Emirhan ne yapacağını şaşırdı. Tedesco ilerleyen dönemlerde bence onu daha çok kullanmalı.
Maçın berabere gittiği dönemlerde Fenerbahçe rakibi açmakta oldukça zorlandı. Beşiktaş'ın etten duvar ördüğü dakikalar çok stresli geçti. Oysa erken eksik kalan Beşiktaş karşısında skorun daha önce alınması gerekiyordu. Nene-Talisca değişikliğinin Fenerbahçe'nin temposunu düşürdüğünü söylemek lazım.
Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanan Fenerbahçe lige yeniden start verdi. Uzun bir aradan sonra bir viraj maçını kazandılar.
TURGAY DEMİR - YAPMA ANNEM!
Bir düşüncesiz futbolcu ve bir oyun okumaktan bihaber teknik adam sayesinde Beşiktaş muhtemelen farklı kazanacağı derbide Fenerbahçe'ye mağlup oldu!... Abraham'dan bir cacık olmaz, El Bilal ona keza… Rashica ise bu ikisinden de beter.. Hal böyleyken ısrarla bu oyuncular arasında dönüp dolaşan Sergen Yalçın, kendisi istemeden alındı diye Jota Silva'yı küstürdü, elinden gelse Cerny ve Rafa'yı da küstürecek. Abraham'sız başlamak akıllıca, yeteneksiz olsa da Bilal'i sürati nedeniyle önde bırakmak da anlaşılır bir şey… Bu durumda 2-0 öne geçmişsin ve ardından Orkun Körkçü, hiçbir şekilde kendine yakışmayacak bir saçmalığa imza atmış ve takım on kişi kalmış.
Artık başka bir maç var!.. Rakibin kaybedecek bir şeyi yok ve sen on kişisin. Üzerine gelecek, cümbür cemaat gelecek sen de buna göre yapılanmalısın. Bu durumda önde top tutmak, rakibi etkili kontrataklarla tehdit etmek maçı kurtarmak anlamına gelebilir ama Sergen Yalçın seyrediyor. Cengiz ve Bilal'i çıkarıp, orta sahaya Salih'i, öne de gol ve asist yeteneği olan Jota Silva'yı alması lazım ama nerdeee!.. Bir bakıyorsunuz yine Abraham ve Rashica girmiş. Yani takım aslında bir değil üç kişi eksik!.. PES! Vallahi, billahi PES!.
Allah'tan Fenerbahçe kulübesinde de bir başka Sergen Yalçın vardı da fark olmadı. Beşiktaşlılar olarak cümlemize geçmiş olsun ve artık lig yarışında yokuz!... Sergen'e, takımı düzeltmesi için ikiüç transfer sezonu lazımmış!.. Öyle diyor bizzat kendisi… O zaman ben de zamanında aynı açıklamayı yapan Solksjaer'e söylediği sözlerle cevap vereyim Sergen Yalçın'a... Yapma annem, yapma… Burası Beşiktaş. yarıştan koptun mu bay bay!...
SİNAN VARDAR - NE OLUYOR BEŞİKTAŞ'TA
Öncelikle dünkü mali kongrede yaşananlar Beşiktaş gibi büyük bir camiaya yakışmadı. Yönetim adeta hokus pokusla ibra edilirken, bu konuyla ilgili yazımı hafta içinde kaleme alacağım.
Gelelim derbiye... Beşiktaş maça müthiş başladı. Fenerbahçe'nin eli kolu bağlanmıştı. Siyah- Beyazlı takım, muhteşem taraftarının desteğiyle El Toure'nin bir gol bir asistiyle henüz 22. dakikada 2-0 öne geçti. El Toure fırtına gibi eserken, Emirhan'ın son haftalardaki formunu derbi golüyle süslemesi alkışlanacak bir olaydı. Ama her şey bu kadar iyi giderken, Orkun Kökçü inanılmaz bir hata yaptı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Böyle bir hareket, genç yaşında Beşiktaş'a kaptanlık pazubandı takmış bir oyuncuya hiç yakışmadı. Ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle Beşiktaş saha kenarında da yalnız kaldı. Fenerbahçe'nin geri dönüşü sürpriz olmadı. 2-2'ye gelen ilk yarının ardından Beşiktaşlı futbolcular ikinci yarıda iyi direndi, hatta rakibine zaman zaman zor anlar yaşattı. Talisca'nın ikinci yarının başlamasıyla oyuna girmesi sarı-lacivertli takımı frenlediği, Beşiktaş'ı ateşlediği de bir gerçekti.
Maç berabere bitebilir miydi derken, Emirhan'ın yaptığı o büyük hata gecenin kaderini belirledi. İyi başlayan bir derbinin, Beşiktaşlı taraftarlar için anlatılamayacak bir kabusa dönüşmesi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Milyon dolarların sokağa döküldüğü bir sezon daha bitti! Söylenecek, yazılacak çok şey var... Beşiktaş bir bir eriyor. Yönetimiyle, kaptanıyla, teknik direktörüyle... Bu camia, bu berbat tabloyu hak etmiyor. Beşiktaşlılar üzülüyor, ama kimin umurunda? Bu büyük taraftardan utanın!
MUSTAFA ÇULCU - UZAKTAN KUMANDAYLA YÖNETİYORLAR
Beşiktaş oyuna müthiş başladı. Fenerbahçe'yi sahadan sildi. İki farkla öne geçti. Bunca yüksek para ve umutlarla transfer edilen Orkun, gördüğü gereksiz ve acemice kırmızı kartla Beşiktaş'a ihanet, Fenerbahçe'yi de oyuna ortak etti. Eksik kalan rakibi karşısında kadro zenginliği olan Fenerbahçe, çok önemli bir galibiyet aldı. Ali Yılmaz'ın Süper Ligde 10. maçı... Hakemlikten anlamayanlar, yönetmeyi, eğitmeyi, hazırlamayı, bilmeyenler hem hakemleri hem futbolumuzu provoke etmeye devam ediyorlar.
Maçın başında Fenerbahçe, Kerem ile penaltı bekledi. Lakin topa vuran Paulista idi ve devam kararı doğru. 14'te Oosterwolde'nin Rafa'ya kontrolsüz hareketi net sarı karttı.
Hakem kart göstermedi, sözlü ikaz etti. Burada Orkun hakeme temaslı itiraz etti; o da sarı olmalıydı. Onu da atladı. Hakemin ipin ucunu kaçırdığı andı. 26'da Orkun'un Alvarez'e ciddi faulü net ihraçtı ama hakem önce sarı gösterdi, hata yaptı. VAR müdahalesi yedi. İzledi geldi, sarı iptali ve kırmızı kart doğru. İtirazlarını sürdüren Sergen Yalçın'ın ihracı doğru. İlk yarı uzatma dakikalarında Salih'in ceza alanı içinde üstten ve alttan geç kalarak yaptığı Kerem'e müdahalesi net bir penaltı.
Hakem önce penaltı verdi. Aaaa... Sonra etrafını oyuncular sardı herhalde bir yerlerden de kulağa üfleme geldi, hakem auta döndü. VAR ne yaptı hakem ne yaptı bilmiyoruz! Ama penaltı bu karambolde badem oldu. Hakem dağıldı! Sanki hakemler uzaktan kumanda ile maç yönetiyorlar! 56'da En-Nesyri pozisyonunda Paulista topla oynadı, penaltı olmaz. 88'de kaleci Ederson, 8 saniye kuralını bayağı ihlal etti. Hakem oralı olmadı. Futbolcuların hoşgörüsü hakem için avantajdı ancak Ali Yılmaz bu tür maçlara henüz hazır değil.