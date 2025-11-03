Sunderland-Everton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’in 10. haftası futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadele sunuyor. Sezonun parlayan ekiplerinden Sunderland, sahasında Everton’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Regis Le Bris’in takımı, son haftalarda yakaladığı ritmi devam ettirip taraftar desteğiyle birlikte üç puanı hanesine yazdırarak, zirve yürüyüşünde bir basamak daha yukarı çıkmayı amaçlıyor. Konuk takım Everton ise ligdeki ivmesini kaybetmeden yoluna devam etmek niyetinde. David Moyes yönetimindeki Maviler, zorlu deplasman engelini aşarak puanını 14’e yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Sunderland-Everton maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?