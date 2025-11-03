Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında gözler Karadeniz’e çevriliyor. Çaykur Rizespor, taraftarının desteğini arkasına alarak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Son dönemde istediği sonuçları almakta zorlanan İlhan Palut yönetimindeki Rizespor, üç haftadır hasret kaldığı galibiyeti bu maçla birlikte sonlandırmayı planlıyor. Süper Lig’in dibine demir atan İstanbul ekibinde ise değişim rüzgarı esiyor. Teknik direktör Marcel Licka ile yolların ayrılmasının ardından dümeni genç teknik adam Onur Can Korkmaz devraldı. Peki, Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor-Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Karadeniz'de son derece önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Çaykur Rizespor, taraftarı önünde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Son 3 lig maçından galibiyet çıkaramayan İlhan Palut'un ekibi, bu kez şeytanın bacağını kırarak yeniden çıkışa geçmenin peşinde. Yeşil-mavili takım, ligin son sırasına demir atan rakibine karşı sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan, İstanbul temsilcisi Marcel Licka ile yolların ayırdıktan sonra göreve Onur Can Korkmaz getirdi. Karagümrük, yeni hocasıyla birlikte zorlu deplasmanda kötü gidişi sonlandırıp moral depolamak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Erdem; Taha, Mocsi, Samet, Nielsen; Papanikolaou, Laci; Augusto, Buljubasic, Rak-Sakyi; Jurecka

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic; Atakan, Anıl, Roco, Çağtay; Berkay, Kranevitter; Serginho, Larsson, Ahmet; Fofana

RİZESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ

TFF, Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı hakeminin Ömer Tolga Güldibi olduğunu açıkladı. Güldibi'nin yardımcılıklarını Suat Güz ve Ali Can Alp yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.