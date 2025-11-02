TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE | Teşkilat hayranları için geri sayım sona erdi! TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi, 155. bölümüyle bu akşam izleyicilerini ekran başına çağırıyor. Yeni bölüme kısa süre kala diziseverler, "Teşkilat 155. bölüm izle" ve "Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Heyecan dolu bölümde ekip, geçmişten gelen izlerle yeniden yüzleşmek zorunda kalacak. Devletin güvenliğini tehdit eden yeni düşmana karşı verilen mücadelede adeta nefesler tutulacak. Sürpriz gelişmeler ve aksiyon dolu sahneler, izleyiciyi ekran başından ayırmayacak gibi görünüyor. İşte, Teşkilat yeni bölümü hakkında öne çıkan detaylar...
Teşkilat tüm bölümler için tıklayınız.
TEŞKİLAT 155. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Düşman, Teşkilat'ı oyalamak için otelin dışında bir silahlı saldırı düzenleyip sığınakta bulunan oyuncaklardaki bombayı tetiklemeyi hedefler. Onların planını anlayan Altay ise patlamaya engel olmak için hızlıca harekete geçer.
Dizdar'ın Korkutları kurşun yağmuruna tuttuğu esnada Bahar da geçmişini hatırlayıp fenalaşır. Korkut bir yandan Dizdar'ı etkisiz hale getirmeli diğer yandan da Bahar'a yardım etmelidir.
Rutkay ve Şirket peş peşe hain planlar kurarlar, bu sefer de kaçırdıkları rehinelere karşı Cevher'e şart koşarlar. Altay, ekip ile rehineleri kurtarma operasyonunu başlatırken Cevher'e büyük bir söz verir, ne olursa olsun bu sözünü tutacaktır.
TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?
Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür. Ölmeden önce ölenlerin hikayesi! TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen dizisi 'Teşkilat', her pazar izleyiciyle buluşuyor.