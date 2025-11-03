Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Icardi tepkisi! Yönetimden uyarı geldi

Galatasaray'dan Icardi tepkisi! Yönetimden uyarı geldi









Galatasaray Kulübü, mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan Mauro Icardi'nin durumu ile alakalı son haftalarda sık sık açıklamalarda bulunan menajeri Elio Pino'nun çıkışlarından rahatsız oldu.

Icardi'nin kontratı ile alakalı kararı ocak ayına bırakan sarı kırmızılı yönetim, Pino'nun son üç haftada üç defa Arjantinli yıldızın geleceği ile alakalı yaptığı açıklamaların, hem takıma hem de Icardi'ye zarar verdiği görüşünde.