Haberler Fenerbahçe Haberleri Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi!

Ömer Üründül Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi! Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de sarı lacivertlilerin galip geldiği mücadelenin ardından flaş ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri (BJK FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

"Beşiktaş'ın bilhassa prestij mücadelesi için dün geceki maça üst düzeyde motivasyonla çıkıp sahaya sınırsız enerji yansıtacağını tahmin etmek kolaydı."

"Ama bunu göz önüne almayan bir F.Bahçe vardı. 26. dakikaya kadar oyunu domine eden Beşiktaş ve de iki gol… Artık saha içi dengeler ev sahibi lehineydi."