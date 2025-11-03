BİM 7 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM 7 Kasım aktüel ürünler!
Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde merak ediliyor. Kasım ayının ilk aktüel kataloğu 7 Kasım Cuma gününden itibaren tüm BİM mağazalarında satışa sunulacak. Haftanın öne çıkan aktüel ürünleri, hem mutfak hem elektronik hem de ev dekorasyon kategorilerini kapsıyor. BİM aktüel katalogları, her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli fiyat avantajları ve kaliteli ürün seçenekleri sunuyor. Özellikle mutfak ve elektronik ürünlerde yapılan kampanyalar, müşterilerin bütçesini korumakla birlikte alışveriş deneyimini daha cazip hale getiriyor.
Bu hafta hangi ürünler satışa çıkıyor? Kasım ayının ilk aktüel kataloğu, 7 Kasım 2025 Cuma günü mağazalarda raflarda yerini alacak. BİM aktüel ürünleri, özellikle indirimli fiyatları ve çeşitli kategorilerdeki ürün çeşitliliği ile alışveriş tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu haftanın aktüel ürünleri arasında en dikkat çekenler: Ankastre Set, Saç Düzleştirici, Cep Telefonu, Tefal Düdüklü Tencere, Kahve Fincan Seti ve English Home 18 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı. Mutfak ürünlerinden elektronik cihazlara kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimli ürünler, sınırlı stoklarla satışa sunulacak. BİM aktüel ürünleri, özellikle her hafta değişen ürün seçenekleri ve indirim fırsatları ile vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor. 7 Kasım katalogları, hem mağaza hem de online alışveriş için rehber niteliğinde. Bu ürünler arasında özellikle elektronik ve mutfak ürünleri yoğun talep görmesi bekleniyor. Alışveriş planlaması yapmak isteyenlerin kataloğu önceden incelemesi ve mağazalara erken gitmesi öneriliyor.
7 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL
Heifer Profesyonel Fön Saç Düzleştirici 4.990 TL
Arzum Nuvo İyon Saç Düzleştirici 1.190 TL
Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.190 TL
Onvo Mekanik Tost Makinesi 2.290 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 2.490 TL
Kumtel Mini Ütü 799 TL
Kumtel Kablosuz Şarjlı Sprey Mop 1.990 TL
Kumtel Cam Doğrayıcı 1.190 TL
Dijital Mutfak Tartısı 199 TL
Polosmart Smart Tartı 499 TL
Şarjlı Su Pompası 199 TL
Oral-B Şarjlı Elektronik Diş Fırçası 849 TL
Oral-B Şarjlı Elektronik Çocuk Diş Fırçası 849 TL
7 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Azur Buharlı Ütü 2.090 TL
Toz Torbasız Süpürge 4.490 TL
Ekmek Kızartma Makinesi 990 TL
Su Isıtıcı 990 TL
Süpürge 5.490 TL
Filtre Kahve Makinesi 1.990 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 9.450 TL
Doğrayıcı 1.450 TL
Kablolu Epilatör 899 TL
Madeni Para Sayma Makinesi 4.490 TL
Senna 65' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 22.900 TL
Casper VIA A40 Cep Telefonu 7.990 TL
Tv Arkası Led Aydınlatma 199 TL
Para Sayma Makinesi 2750 TL
7 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Takla Atan Yarış Seti 449 TL
Metal Model Arabalar 89 TL
Denge Oyunu 169 TL
Pelüş Ördek 379 TL
Kurbağa Oyunu 289 TL
7 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER
Çift Kişilik Battaniye 549 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 899 TL
Tek Kişilik Battaniye 499 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 139 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 179 TL
Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 699 TL
Flanel Yastık Kılıfı 129 TL
Wellsoft Kırlent Kılıfı 159 TL
El Havlusu 45 TL
Yüz Havlusu 85 TL
Benante 2 Katlı Kurabiyelik 229 TL
7 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Katlanır Çamaşır Selesi 239 TL
Tek Fiyat Bıçak / Soyacak Çeşitleri 99 TL
Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 0,5 Litre 39 TL
Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 1 Litre 69 TL
Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 2 Litre 89 TL
Vakumlu yuvarlak Saklama Kabı 3 Litre 99 TL
Hazneli Rende 159 TL
Kağıt Sufle Kabı 29 TL
Dikdörtgen Metal Sunum Tepsisi 35 TL
7 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Simplicty Wok Tava 999 TL
Düdüklü Tencere 5.750 TL
Karnıyarık Tencere 1.450 TL
Simplicty Tava 32 cm 849 TL
Simplicty Krep Tava 649 TL
Simplicty Tava 24 cm 629 TL
Bonera Tava Seti 2'li 499 TL
Bonera Sahan 219 TL
Bonera Wok Tava 309 TL
Kahve Fincan Seti 399 TL
Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1800 cc 329 TL
Ahşap Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1000 cc 279 TL