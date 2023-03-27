SURVIVOR yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 27 Mart kim hangi takımda olacak? Ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR yeni takımlar belli oldu mu? Survivor 27 Mart kim hangi takımda olacak? Ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan devam ediyor. 27 Mart Pazartesi günü yayınlanacak bölümde, yeni takımlar belli olacak. Survivor yarışmacıları, zaman geçtikçe daha da büyük bir rekabet içerisindeler. Birçok kişi yaşanan gergin anları dikkatle takip ediyor. Survivor'un yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler arama motorlarında, Survivor 2023, Survivor yeni takımlar, Survivor kim hangi takımda? gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. Peki, Survivor'da yeni takımlar belli oldu mu? Survivor All Star 27 Mart kim hangi takımda olacak? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 27.03.2023- 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023- 10:00