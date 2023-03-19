Teşkilat 68. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 68. bölümüyle ekranlara geldi. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 67. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 68. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 19 Mart Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 68. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT 68. BÖLÜM ÖZETİ

Başarılı geçen operasyon sonrası ekip Zehra'nın esir düşmesiyle daha zorlu bir imtihana girer. Efkar, geçmişten gelen düşmanın kapısında olduğunu öğrenir. Bu durum, Sacide'nin yaralarının daha da derinden kanamasına sebep olur. Zehra'yı kurtarmak için vakti iyice azalan ekip, riskli operasyonlara başlar.

Ekibin seçim yapması gereken bir yola girmesiyle Ömer'in Zehra'yı kurtarmak için tek bir şansı kalır. Efkar ve Hartley arasındaki savaş daha da tehlikeli bir hal alırken geçmişten gelen iki düşmanın hesaplaşma vakti artık gelmiştir.

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