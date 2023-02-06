Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 22. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 6 Şubat Pazartesi günü yayınlanan 22. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm bilgileri...
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BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI 22. BÖLÜM KONUSU
Elif, Feraye konusunda Fırat'a inanmak ister ama Feraye'nin kasıtlı olarak arkasında bıraktığı izler ona inanmasını zorlaştırır. Elif çiftlikte bulduğu küpeleri, Feraye'nin kulağında görünce Fırat'la tekrar görüştüklerini anlar.
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Yönetmen: Emre Kabakuşak
Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk
Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).