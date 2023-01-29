Güzel Günler 12. BÖLÜM İZLE

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 12. bölümüyle de izleyicileri ekran başına kilitledi. 29 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümü için heyecanla bekleyen izleyiciler, sevilen dizide bu hafta neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 12. ve son bölüm bilgileri...

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın paylaştığı Güzel Günler dizisi, 12. bölümüyle ekrana geldi. Pazar günlerinin vazgeçilmez komedi dizisi olan Güzel Günler'in 29 Ocak Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde neler olduğunu merak ediyor. İşte Yönetmen koltuğunda Osman Taşçı'nın oturduğu Selin Tunç'un kaleminden çıkan Güzel Günler'in 12. ve son bölüm bilgileri...

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GÜZEL GÜNLER 12. BÖLÜM ÖZETİ

Altan ve Atakan'ın söz töreninin heyecanı tüm aileyi sarar.

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Altan'ın babası söz için bir liste hazırlamış ve akşama kadar tamamlanmasını istemiştir.

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Bütün aile bu listeyi tamamlamak için kolları sıvar.

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Bu sırada Altan ve Atakan arasında ipler kopma noktasına gelip törende ortalık hiç beklenmedik bir şekilde karışacaktır.

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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU

Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.

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