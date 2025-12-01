Derbinin 90+5. dakikasında attığı golle Fenerbahçe'ye Galatasaray karşısında beraberliği getiren Jhon Duran, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAHRAMAN DEĞİLİM!"

Attığı gol sebebiyle "kahraman" söylemlerine karşılık veren Duran "Ben kahraman değilim. Sadece takımıma yardım etmek için çalıştım. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Derbiler zordur. İlk derbiyi kazandık, bugün berabere kaldık. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum." dedi.

"BİRAZ DAHA ZAMAN OLSAYDI..."

Beraberlik golü sonrası biraz daha zaman olsa kazanabileceklerini de belirten Duran şunları kaydetti:

"Biraz daha süre olsaydı kazanabilirdik. Biz bütün takım olarak bunu düşündük. Oyunun sonunda üstün olan bizdik. 10 dakika daha olsaydı keşke. Bu şekilde bitti. Yapmamız gereken şey önümüzdeki maçlara hazırlanmak..."