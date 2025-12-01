Süper Lig'in 14. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'la oynadıkları derbi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, hakem Yasin Kol!'a tepki gösterdi.

Sarı lacivertli formayla 100. maçına çıkan Fred, "Çok mutluyum, Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım. Takımımla gurur duyuyorum. Burada 3. yılım, Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe benim ailem" dedi.

"MAÇI HAK ETTİK"

Maçta üstün taraf olduklarını söyleyen Fred, "Maçı hak ettik. Çok iyi oynadık. Bir gol attık son dakikalarda ama yarattığımız fırsatlar vardı, değerlendirseydik daha iyi olacaktı. Bu fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kazanabilirdik" şeklinde konuştu.

"UZATMA ÇOK KISAYDI"

Derbinin hakemi Yasin Kol'u da eleştiren Brezilyalı oyuncu "Oyun çok durdu. Verilen uzatma çok kısaydı, maç daha da uzayabilirdi bence" ifadelerini kullandı.

"SONUNA KADAR MÜCADELE"

Derbi beraberlikle tamamlansa da şampiyonluğa olan inançlarının tam olduğunu da vurgulayan Fred, sözlerini şöyle tamamladı:

"Takımımla gurur duyuyorum. Herkes aynı istikamette hareket etti. Bugün 1 puan aldık, hâlâ yarıştayız. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz."