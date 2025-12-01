Fenerbahçe'nin başarılı yıldızı İsmail Yüksek, Kadıköy'de oynadıkları Galatasaray derbisini yorumladı.

Yayıncı kuruluş mikrofonuna konuşan İsmail, "Zor bir maçtı. Liderle oynadık. Kazanmayı isterdik. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik. Galibiyeti de hak ettik. Son dakikadaki gol, çok güzel günlerin habercisi olacaktır" dedi.

Sarı lacivertli taraftarlara da hazırladıkları koreografi için teşekkür eden milli futbolcu "Taraftarımız çok güzel bir koreografi hazırladı. Tüylerimiz diken diken oldu. Gönül isterdi ki onlara 3 puan hediye edelim ama olmadı" şeklinde konuştu.

"HARİKA BİR MÜCADELE VARDI"

Derbinin genel mücadele kalitesine de değinen milli yıldız "Tebrik ederim takımı mücadeleden ötürü. 90. dakikaya kadar harika bir mücadele vardı. İki takımı ve hakemi tebrik ederim." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.