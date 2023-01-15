TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 61. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 61. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 61. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 61. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 61. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 61. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

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📺TEŞKİLAT 61. BÖLÜM KONUSU

Girdabın içine çekilen Ömer, oklar kendisini gösterince son nefesini vermek üzeredir. Frederick'in bilgisayarından alınan verilerden bir suikast olacağı bilgisine ulaşan ekip üyeleri, suikast planını çözmeye çalışır.

Celine'in vurulmasından dolayı karmaşık duygular içinde olan Hartley ise kendisini Helen'le yüzleşmenin tam ortasında bulur. Efkar ve Korkut, Sacide'yi korumak için gittikleri yerde ummadıkları birisine yakalanır.

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Ömer, suikastı gerçekleştirecek tetikçiye doğru yola çıkar. Bu yolun sonunda ulaşacağı tetikçi, hiç beklemediği birisi çıkacaktır.

Hartley'in kurduğu kumpas, tüm dengeleri alt üst ederken; ekip ise bir açmazın içine doğru sürüklendiğinden habersizdir.

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