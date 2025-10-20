Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, topla ısınma çalışmasıyla başladı. Sarı-kırmızılı oyuncular, iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma ve hücum varyasyonları üzerinde durdu.
Galatasaray, Bodo/Glimt mücadelesi öncesindeki son idmanını yarın saat 17.00'de gerçekleştirecek.