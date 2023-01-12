SURVIVOR 2023'TE KADRO BELLİ OLDU | Survivor 2023 ünlüler, gönüllüler, fenomenler yarışmacıları kim? Survivor'da bu sene kimler yarışacak?

SURVIVOR 2023'TE KADRO BELLİ OLDU | Survivor 2023 ünlüler, gönüllüler, fenomenler yarışmacıları kim? Survivor'da bu sene kimler yarışacak?

Milyonları televizyon başına kilitleyen yarışma programı Survivor, 2023 sezonuyla ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın kadroyu duyurmasıyla birlikte Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu. Bu yıl ilk kez Fenoenler takımının da yarışacağı Survivor hakkında arama motorlarında araştırılan Survivor 2023 ünlüler, gönüllüler, fenomenler yarışmacıları kim? Survivor'da bu sene kimler yarışacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2023- 17:40