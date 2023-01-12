Survivor'un 2023 kadrosu belli oldu. Ekranların en sevilen yarışma programı, yeni sezona 15 Ocak Pazartesi günü merhaba diyecek. Masterchef'te final yapılmasının ardından Survivor 2023 için geri sayım başladı. Peki Survivor'da bu sene kimler yarışacak? İşte Survivor 2023 ünlüler, gönüllüler ve fenomenler yarışmacıları...
SURVIVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSU
BERDAN MARDİNİ
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CANSU TUMAN
Cansu Tuman kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
Murat Eken kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
SEÇKİN PİRİLER
Seçkin Piriler kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
ÜMİT ERDİM
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Yusuf Güney kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
ZEYNEP ALKAN
Zeynep Alkan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
SURVIVOR 2023 FENOMENLER KADROSU
ALPER RENDE
Alper Rende kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
AYSU KESKİN
Aysu Keskin kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
BARIŞ TELLİ
Barış Telli kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
BUSE PLAN
Buse Plan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
CHABY HAN
Chaby Han kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
ELANUR
Elanur kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
HALİL İBRAHİM GÖKER
Halil İbrahim Göker kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
KÜRŞAT JUAN
Kürşat Juan kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
SURVIVOR 2023 GÖNÜLLÜLER KADROSU
ALEYNA
Aleyna kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
ASENA
Asena Demirbağ kaç yaşında, evli mi, çocuğu var mı? Öğrenmek için TIKLAYIN 👈
GİZEM AVCI
KARDELEN
OSMAN CAN
ÖZGÜR TUNGA
WALLISON