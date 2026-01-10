Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer döneminde bir orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme gelen oyunculardan Teun Koopmeiners için oyuncunun kulübü Juventus'un beklentisi belli oldu. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni yıla transfer parolasıyla başlayan Galatasaray'da öncelikli hedef orta saha transferi.
Ara transfer döneminde Davide Frattesi, Manuel Ugarte, Andre, Ruben Neves gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray'da yıldız bir futbolcu daha gündeme geldi.
Yönetimin ve taraftarların beklentilerini karşılayamayan Teun Koopmeiners, Juventus'a veda ederek Galatasaray'a transfer olabilir.
Sportface'te yer alan habere göre sarıkırmızılılar, orta sahaya kalite ve fizik gücü katmak amacıyla ocak transfer döneminde somut bir hamle yapmak istiyor.
Bu doğrultuda Galatasaray, Hollandalı oyuncuyu yakından takip ediyor ve Juventus ile temasları başlatmak için ilk teklif taslağını masaya koymuş durumda.
Juventus'un transfer hakkındaki fikri ise Galatasaray'ın bu takviyeyi yapmasına engel olabilir.
Zira İtalyan devi, Atalanta'dan 58 milyon euro'luk bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı 27 yaşındaki oyuncuyu kolay elden çıkarmak istemiyor. Galatasaray'ın oyuncu için teklifinin, satın alma opsiyonlu ve zorunlu satın alma bedelli kiralama içeren bir teklif olabileceği gelen bilgiler arasında.
Sarıkırmızılıların opsiyon için düşündüğü 25-27 milyon bandındaki bonservis bedelleri ise Juventus'u ikna edebilecek düzeyde değil. Turin ekibi, bu transferin gerçekleşmesi için en az 40 milyon euro bandındaki bir teklifi masada görmek istiyor.
Bu sezon Juventus formasıyla 24 maçta süren alan 10 numara, gol veya asist katkısı üretemedi. Juventus ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Koopmeiners'ın piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.