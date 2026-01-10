Fenerbahçe'nin Nkunku'ya teklif ettiği maaş belli oldu! İşte Milan'ın istediği ücret
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde net bir santrfor takviyesi isteyen Fenerbahçe'de gözler, Alexander Sörloth'un ardından Christopher Nkunku'ya çevrildi. İtalyan basınında yer alan haberde, sarılacivertlilerin Fransız oyuncuya önerdiği maaş ve Milan'ın Fenerbahçe'den istediği bonservis açıklandı. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde bir santrfor takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de gözler yıldız transferine çevrildi.
Alexander Sörloth için uzun zamandır nabız yoklayan Fenerbahçe'de transfer, Norveçli golcünün son zamanlardaki yükselen performansı sebebiyle zora girdi. Atletico Madrid'de teknik direktör Simeone, Sörloth'u elden çıkarmanın takım için yanlış olacağına inanıyor.
Bu sebeple ibreyi İtalya'ya çeviren Fenerbahçe, Tedesco'nun eski öğrencisi Christopher Nkunku'nun transferi için fırsat kolluyor.
İtalyan teknik direktörün çok istediği Christopher Nkunku için Fenerbahçe'nin oyuncuyu ikna etme yöntemi ise maaşını yükseltmek olacak.
Calcio Mercato'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Milan'dan yıllık 5 milyon euro kazanan Fransız oyuncuya 7 milyon euro net maaş teklif etti.
Oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ancak Milan'ın tutumunun transferde etkili olacağının altı çizildi.
Fenerbahçe, Nkunku'yu satın alma opsiyonlu olarak kiralamak isterken Milan bu teklifi kesin bir dille reddetti.
İtalyan devi, zorunlu satın alma içeren ve toplam 38 milyon euro tutarında gerçekleşecek kalıcı bir transfer istiyor.
Fenerbahçe'nin bu minvalde bir bütçeyi karşılayamayacağı vurgulanan haberde, Youssef En-Nesyri'nin bonservisiyle gödnerilmesi halinde elde edilecek gelirin Nkunku transferini finanse edecek kaynağı yaratabileceği vurgulandı.