Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin resmi olarak başlamasının ardından Fenerbahçe, bir hafta içerisinde 3 futbolcuyu renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba'yı Karadeniz temsilcisine karşı oynadığı Turkcell Süper Kupa maçında görücüye çıkardı. 2-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlanan mücadelede 2 golün asisti de Hollandalı futbolcudan gelirken yönetim ve taraftarlar Musaba'nın performansını çok beğendi.

Ardından Lazio'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi müjdeleyen Kadıköy ekibinin Fransız yıldızı Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa Finali'nde ilk 11'de başlatması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde devre arasının ilk haftasında lisansı çıkartılan 3. transfer ise Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasının ardından eski takımına imza atan Mert Günok oldu.