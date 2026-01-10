Rennes Teknik Direktörü'nden Habib Geye'den Szymanski açıklaması!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden olan Sebastian Szymanski için flaş bir açıklama geldi. Ligue 1 takımının teknik direktörü Polonyalı oyuncunun transferi hakkında konuştu. İşte detaylar...
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde 2026 yılına hızlı başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Takıma katılacak isimler kadar gönderilecek isimlerin de yer aldığı transfer çalışmalarında Matteo Guendouzi transferi ardından rotasyonda yeri daralan bir oyuncu için dikkat çeken gelişme yaşandı.
Fransız oyuncunun transferi sonrası Fenerbahçe kadrosunda yer bulmakta zorlanacak olan Sebastian Szymanski'nin transfer süreci, sarılacivertliler tarafından değerlendiriliyor.
Polonyalı futbolcuyla ilgilenen takımların arasında Ligue 1 takımı Rennes olduğu iddia edilmiş, Fransız ekibinin transfer için teklif yapabileceği iletilmişti.
Rennes Teknik Direktörü Habib Geye'den Sebaistan Szymanski'nin transferi hakkında açıklama geldi.
Geye, "Hayır, ben hiçbir şeyi doğrulamıyorum. Tüm profillerimiz üzerinde sakin bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Belirlenmiş profillerimiz var. Yaratıcı orta saha dosyasında acele etmeyeceğimizi söylemiştim; çünkü bu transferin tutarlı olmasını istiyoruz.
Kolektif anlamda seviye atlatacak doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor. Eğer bunu bulamazsak, mevcut durumumuzla devam ederiz. İki yönde de çok şey olabilir, biz gerekeni yapacağız." ifadelerini kullandı.
L'Equipe'de yer alan habere göre, Rennes'in Szymanski'yi kadrosuna katmak istediği fakat transfer için gereken şartların şu an için oldukça yüksek olduğu ifade edildi.
Rennes'de forma giyen Glen Kamara'nın ayrılması halinde, Polonyalı futbolcu için hamle yapılabileceği de haberde yer alan bilgiler arasında.